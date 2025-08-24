Avanza la bulevarización del corredor San Juan con un 30% de obra ejecutada

La Municipalidad de Córdoba habilitó un nuevo tramo del corredor San Juan, entre Mariano Moreno y San José de Calasanz. Con un 30% de avance total, la obra se trasladará en los próximos días a la calzada norte para continuar con la modernización de este importante eje urbano.

En el sector sur, ya se instalaron canteros con nueva infraestructura de alumbrado, aros de contención de raíces y gaviones hídricos, mientras que próximamente se sumará el parquizado. En las veredas laterales se repotenciaron luminarias, se ampliaron cazuelas, se construyeron rampas de accesibilidad y se renovó gran parte del solado. También se reemplazó pavimento y cordones para mejorar la circulación y extender la vida útil de la calzada.

Actualmente, en el tramo comprendido entre Artigas y Corro restan las tareas finales sobre veredas y canteros. En las próximas semanas, los tres carriles del sector sur quedarán completamente habilitados, lo que permitirá iniciar los trabajos en la calzada norte.

El proyecto redefine además la disposición de estacionamientos, con prioridad para carga y descarga, detención en instituciones educativas, personas con discapacidad y servicios de emergencia. El rediseño incluye áreas verdes que aumentan la permeabilidad del suelo y aportan a la sustentabilidad urbana.