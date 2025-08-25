Circuito Interreligioso: un recorrido a través del corazón de la espiritualidad local

La Municipalidad de Córdoba, a través de la Subsecretaría de Turismo, en conjunto con el Comité Interreligioso por la Paz (Comipaz), invitan a participar de un recorrido guiado que celebra la diversidad religiosa de La Docta: el circuito Interreligioso.

Los participantes del recorrido visitarán algunos de los principales templos y cultos de la ciudad con la particularidad que en cada uno de ellos serán recibidos por el máximo referente de cada credo, quien explicará y responderá inquietudes de los visitantes.

Recorrido: Iglesia Catedral, Templo Beit Israel (Sinagoga) -Alvear 270-; Iglesia Ortodoxa San Jorge -Av. Maipu 66-; Sociedad Árabe Musulmana-Centro Islámico de Córdoba y su Mezquita -Obispo Salguero 265-.

Si bien no se trata de grandes distancias, se aconseja llevar agua y ropa cómoda para hacer más placentera y enriquecedora la experiencia.

Con esta propuesta, los visitantes y vecinos de la ciudad tienen la posibilidad de redescubrir la ciudad y sus cultos, en un recorrido libre y gratuito. Se cancela por lluvia.