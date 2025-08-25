Defensoría del Pueblo: capacitaciones sobre adicciones, celulares y estafas en el interior

La Defensoría del Pueblo de Córdoba desplegó una serie de actividades en el departamento Río Segundo, con el objetivo de acercar programas y capacitaciones vinculadas a la participación ciudadana y la prevención de problemáticas sociales.

En Villa del Rosario, más de 70 estudiantes participaron del Foro de Jóvenes, un espacio de debate centrado en las problemáticas que atraviesan a las nuevas generaciones, coordinado por el área de Prevención de Adicciones.

En Calchín, se desarrolló el programa Clic a Clic, donde jóvenes capacitados se convertirán en multiplicadores para enseñar a los adultos mayores el uso del celular.

Mientras tanto, en Luque, se dictó un taller del programa Navegación Segura por Internet, orientado a la prevención de estafas virtuales en el Hogar de Día para adultos mayores. Además, se ofreció una capacitación sobre violencia en entornos digitales dirigida a docentes, periodistas y autoridades municipales.

Estas actividades forman parte de la agenda territorial de la Defensoría, que busca acercar herramientas concretas a comunidades del interior cordobés.