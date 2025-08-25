Valle de Punilla. Los intendentes de las localidades de La Cumbre, Pablo Alicio, y Los Cocos, María Celeste Furmston, participaron la pasada semana del acto de inauguración de puestos estratégicos de agua en altura en la zona de alta montaña.

Se instalaron 14.000 litros de agua en puntos estratégicos del Dique Los Laureles y el Camino de las Antenas de La Cumbre, armando la primera red de agua en altura para la prevención de incendios en las Sierras Chicas.

Estás herramientas, tanques y bins (contenedores), permitirán una carga rápida y efectiva de agua para las unidades que combaten el fuego durante los incendios forestales.