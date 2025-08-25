La Cumbre. Se llevó a cabo -en dependencias del CIC-, la reunión del Consejo Local Escolar de la localidad de La Cumbre, conformado por representantes de instituciones educativas.

En este marco y con presencia del director del Hospital Municipal de La Cumbre, Fernando Salvatore, de la secretaría de Acción Social, Nora Wlk, y de la trabajadora social del Municipio, Lucrecia Rossi, se abordaron algunas de las problemáticas que hacen al funcionamiento de las prestaciones del hospital en relación a las demandas de la comunidad educativa, tales como extensión de documentación destinada a avalar las ausencias por enfermedad o el funcionamiento del gabinete psicopedagógico de dicha institución.

