La Legislatura denominó “Rotonda Oreste Berta” al acceso principal de Alta Gracia
Alta Gracia. En un merecido reconocimiento, en la última sesión ordinaria, la Legislatura de Córdoba aprobó el proyecto que otorga el nombre de “Rotonda Oreste Berta” al acceso principal de Alta Gracia sobre la Autovía Ruta Provincial N° 5, kilómetro 25.
Conocido mundialmente como “El Mago de Alta Gracia”, Oreste Berta recibe este merecido reconocimiento, algo reclamado por décadas por el "mundo tuerca" de esta provincia.
La iniciativa rinde homenaje a uno de los grandes referentes del automovilismo argentino e internacional.
Su trayectoria incluye hitos como la participación del Torino en las 84 Horas de Nürburgring, la creación del mítico Sport Prototipo “Berta LR” y el desarrollo del único motor argentino de Fórmula 1. Además de sus logros deportivos, Berta fue reconocido con tres títulos de Doctor Honoris Causa, reflejo de su aporte al conocimiento y la industria nacional.
La iniciativa nació de una propuesta realizada por el programa de automovilismo «Desde Boxes», creado y conducido por Raúl Barceló. La idea fue tomada por Facundo Torres y transformada en el proyecto que esta semana se aprobó.