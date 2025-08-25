En el Centro Cívico del Bicentenario, el gobernador Martín Llaryora recibió al embajador de Portugal en Argentina, Gonçalo Teles Gomes. El objetivo del encuentro fue reforzar los vínculos entre la provincia de Córdoba y Portugal.

Durante la reunión, de la que también participó el presidente Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara, los representantes conversaron sobre una agenda institucional y comercial entre Córdoba y Portugal

El funcionario portugués detalló que esta es su primera visita a nuestra provincia y a la capital. En cuanto a la reunión, Teles Gomes destacó que “ha sido muy positiva, muy buena”.

“Con el gobernador conversamos sobre las fortalezas de Córdoba y pudimos intercambiar de qué forma podemos acercar la provincia con Portugal y potenciales negocios que se pueden hacer”, expresó.

Argentina y el país europeo cooperan en diversas áreas y a través de diversos mecanismos, abarcando la cooperación técnica en los ámbitos de turismo, cultura y defensa, hasta la cooperación técnica y financiera en los ámbitos científico, tecnológico y ambiental.

A su vez, el presidente de la Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara, indicó que el encuentro “fue importante para Córdoba, ya que el país luso está siendo un ejemplo en términos de desarrollo y el trabajo en políticas industriales modernas”.

Otro de los puntos abordados es la continuidad por parte de Córdoba de ampliar líneas, frecuencias y rutas aéreas para lograr una mayor conexión con Europa y “posicionar al aeropuerto de Córdoba como el hub más competitivo para el transporte de carga desde la provincia hacia el mundo”, sostuvo De Chiara.

También subrayó la importancia de consolidar el vínculo con Portugal como puerta de acceso a la Unión Europea, un mercado estratégico para Córdoba.

En el caso puntual de nuestra provincia, la participación sobre el total de exportaciones de Argentina a Portugal es de 65.9% en productos y servicios, y de 34.1% en producción primaria.

Las empresas locales que exportan, lo hacen en áreas como: procesados agrícolas, audiovisual y servicios culturales, indumentaria y accesorios, servicios tecnológicos y lingüísticos.

Del encuentro también participó el subsecretario de Relaciones Internacionales, Rodrigo Ceballos Bisso.