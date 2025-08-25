Más de 2000 proyectos educativos participarán de la Feria Escolar en Córdoba

Córdoba se prepara para una nueva edición de la Feria Escolar de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación “Alberto Maiztegui”, que este jueves 28 de agosto celebrará su 57ª edición con la participación de más de 2000 proyectos de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

La jornada tendrá lugar en cada institución educativa y se constituirá en un espacio abierto a la comunidad, donde se presentarán proyectos en desarrollo y producciones finalizadas que promueven la investigación, la innovación pedagógica y la creatividad.

En esta primera instancia escolar e institucional, cada establecimiento podrá seleccionar un trabajo para continuar en las etapas departamentales y regionales. Hasta el momento, se han registrado más de 2000 proyectos, reflejando el compromiso y la participación de docentes y estudiantes.

Durante el año, más de 3.500 docentes, directivos y supervisores participaron en capacitaciones específicas, y cerca de 300 se forman actualmente como evaluadores para las instancias departamentales, regionales y provincial.

Como novedad, las universidades de Córdoba tendrán un rol destacado en la instancia provincial, que se desarrollará el próximo 23 de septiembre en la capital, donde presentarán proyectos educativos propios.

El ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Dellarossa, destacó que la feria “impulsa vocaciones científicas y consolida a Córdoba como referente de innovación y desarrollo”. Por su parte, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, subrayó que la iniciativa “permite que los estudiantes desarrollen aprendizajes con sentido y fortalezcan sus trayectorias educativas”.

La propuesta se enmarca en el Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024-2027 y en la estrategia La Escuela Posible, con el objetivo de reforzar la alfabetización y potenciar la participación comunitaria.