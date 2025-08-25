La Falda. La pasada semana, el intendente de La Falda, Javier Dieminger, y la directora de Fiestas, Festivales y Eventos, Lara López Mazzucco, se reunieron con los organizadores del Certamen Nacional de Danza Folklórica Argentina Pequeños y Grandes Artistas, donde evaluaron el impacto que tuvo este importante evento artístico en la ciudad.

Entre los puntos más importantes, se resaltan resultados muy positivos como la convocatoria de más de 20 delegaciones de todo el país. También se valoró la inversión privada, que fue de 40 millones de pesos, lo que multiplica por 9 el beneficio a la localidad.

También se valoró la ocupación de más de 20 alojamientos (hoteles, cabañas y casas) alquiladas durante esos días y la afluencia de más de 3.000 personas en esta 5ta edición, significando un incremento del 60% en relación al 2024.

"Por todo esto, y por ser un espacio que promueve la cultura e identidad a través de la danza, a través del Decreto N° 608/25 se declaró este evento de Interés Cultural para la ciudad de La Falda. Felicitamos a los organizadores de este certamen en constante crecimiento y esperamos seguir siendo sede muchos años más”, destacó el mandatario.



