Rentas móvil llegará a San Roque el próximo jueves

San Roque. Autoridades de San Roque anunciaron que el próximo jueves 28 desde las 9 hs estará presente el servicio móvil de Rentas de la Provincia de Córdoba en el edificio comunal, asesorando a vecinos y atendiendo sus consultas.

El objetivo es facilitar el acceso a los trámites y consultas vinculadas a los impuestos provinciales, una iniciativa que busca acercar la atención al ciudadano de manera directa y accesible.

Bajo la consigna “Rentas +Cerca”, este servicio ofrece asesoramiento y resolución de gestiones en distintos puntos del territorio provincial, sin necesidad de trasladarse hasta las oficinas centrales.

Entre las prestaciones que se brindan, se destacan:

Asesoramiento en gestiones online.

Consultas y regularización de deudas.

Información sobre medios y formas de pago.

Asesoramiento para la adhesión a débito automático.

Consultas sobre exenciones impositivas.

Atención de trámites relacionados con Catastro.

Gestión de la Clave CiDi Nivel 2.

Desde Rentas Córdoba remarcaron que este dispositivo tiene como objetivo principal descentralizar la atención, ampliar el alcance de los servicios y brindar soluciones rápidas a los contribuyentes.

El servicio móvil forma parte de las acciones implementadas para modernizar la administración tributaria y acompañar a los ciudadanos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

