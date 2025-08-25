Un inspector de tránsito fue embestido por un cuatriciclo y terminó herido

Incidente vial en Venado Tuerto
Un inspector de tránsito fue embestido por un cuatriciclo y terminó heridoEl conductor, que circulaba con dos menores en otros vehículos similares, fue reducido y trasladado a la comisaría. Los rodados quedaron secuestrados.
La tarde del sábado en Venado Tuerto estuvo marcada por un violento episodio en la intersección de calles Francia y Los Ciruelos, donde un inspector de tránsito resultó herido tras ser embestido por un cuatriciclo que circulaba de manera peligrosa.
El conductor se negó a identificarse y a descender del vehículo, lo que obligó a los efectivos policiales a reducirlo y trasladarlo a sede policial.
En la escena también se encontraban dos menores que manejaban otros cuatriciclos, los cuales, junto al rodado principal, fueron remitidos al corralón municipal.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía local.