Un inspector de tránsito fue embestido por un cuatriciclo y terminó herido

La tarde del sábado en Venado Tuerto estuvo marcada por un violento episodio en la intersección de calles Francia y Los Ciruelos, donde un inspector de tránsito resultó herido tras ser embestido por un cuatriciclo que circulaba de manera peligrosa.

El conductor se negó a identificarse y a descender del vehículo, lo que obligó a los efectivos policiales a reducirlo y trasladarlo a sede policial.

En la escena también se encontraban dos menores que manejaban otros cuatriciclos, los cuales, junto al rodado principal, fueron remitidos al corralón municipal.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía local.