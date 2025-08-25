Una multitud colmó el Kempes para el festejo del Día del Niño

Este domingo, el estadio Mario Alberto Kempes se transformó en una verdadera fiesta comunitaria con motivo del Día del Niño. Más de 30.000 personas participaron de la celebración organizada por el Gobierno de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba y Cadena 3.

Desde temprano, familias enteras llegaron al predio para disfrutar de sorteos, actividades recreativas, talleres, juegos colectivos y espectáculos musicales que animaron la jornada. Hubo entrega de regalos y golosinas que desataron sonrisas y momentos de emoción entre los más chicos.

El programa artístico incluyó propuestas para todas las edades, con presentaciones de Piñón Fijo, Bandin, Yami Safdie, Valentino Merlo, Los Tekis y Damián Córdoba, quienes llenaron el escenario de música y color.

Los sorteos de bicicletas fueron de los momentos más esperados, mientras que en el predio también se instalaron espacios para trámites y consultas de programas provinciales bajo la iniciativa “Córdoba cerca tuyo”.

El evento contó con transmisión en vivo por streaming en los canales oficiales de Youtube y Facebook, además de un operativo de transporte gratuito para facilitar el acceso de las familias al estadio.

Entre las autoridades presentes estuvieron la vicegobernadora Myrian Prunotto, el intendente Daniel Passerini, el viceintendente Javier Pretto y ministros del gabinete provincial.