Valle Hermoso. En el marco del quinto aniversario de Mujeres TEC, se lanzó en Valle Hermoso una nueva edición del programa ProyectaTEC: Futuro en la Nube, una iniciativa que busca acercar herramientas digitales y certificaciones oficiales a la comunidad. La propuesta está dirigida a personas mayores de 18 años y ofrece la posibilidad de obtener formación gratuita en Google Cloud.

El programa, que cuenta con el apoyo de Google Cloud, Campus Córdoba, la Secretaría de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, así como de la Municipalidad de Valle Hermoso, pone a disposición cursos virtuales gratuitos con certificación oficial de Google. Además, se brinda acompañamiento y el respaldo de una comunidad que impulsa a quienes deciden dar este paso hacia el futuro digital.

Las inscripciones se encuentran abiertas desde el 12 de agosto hasta el 1 de septiembre, y están orientadas a fomentar la inclusión digital, mejorar las oportunidades laborales y promover la participación activa de las mujeres y la comunidad en general en el ámbito tecnológico.

Desde la organización destacaron que esta capacitación representa una oportunidad única para adquirir habilidades en computación en la nube, un sector en pleno crecimiento y con gran demanda en el mercado laboral actual.

Con iniciativas como esta, Valle Hermoso se posiciona como un municipio que apuesta por la innovación, la igualdad de oportunidades y la formación tecnológica, contribuyendo a preparar a su comunidad para los desafíos del presente y del futuro.

