Abrió la convocatoria al festival estudiantil “Nuestro arte es trabajo”

Hasta el 8 de septiembre permanecerá abierta la convocatoria de producciones artísticas para participar en el festival “Nuestro Arte es Trabajo”, que busca reconocer el trabajo surgido en el ámbito universitario en diversas expresiones creativas.

Las producciones seleccionadas serán expuestas durante el mes de octubre en el Museo Emilio Caraffa, dependiente de la Agencia Córdoba Cultura, y en el Museo Metropolitano de Arte Urbano, gestionado por la Municipalidad de Córdoba.

El llamado está dirigido a estudiantes y egresados de carreras de artes de universidades públicas y privadas con sede en la Provincia de Córdoba, que podrán ser protagonistas de la muestra que se desarrollará del 10 y el 19 de octubre en ambas salas.

Múltiples lenguajes artísticos

Podrán participar producciones en cuatro categorías:

Artes Sonoras (obras instrumentales o de carácter vocal)

Artes Visuales (Pintura, Grabado, Escultura, Dibujo, Objeto, Fotografía, Textil, Instalación, – Videoarte / experimental)

Artes audiovisuales (Cortometraje en géneros animación, ficcional, documental)

Artes Escénicas (Danza, Teatro, Circo, Títeres, Performance, Teatro-callejero, Teatro de objetos, Danza teatro)

Durante la presentación, Raúl Sansica, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, expresó la importancia de reconocer el valor del arte. «Debemos ser conscientes de que el arte es un trabajo y, por eso, tenemos que valorarlo. Además, es importante el trabajo que se hace en las aulas. En ese sentido, los demás actores sociales debemos intervenir de forma conjunta», señaló.

Sansica destacó además que «Córdoba ya opera bajo esta modalidad, colaborando con las universidades, el ámbito académico y los sectores públicos y privados, ya que entendemos que esa es la base para el desarrollo de la sociedad».

Por su parte, Héctor Campana, secretario de Fortalecimiento Vecinal y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, apoyó la iniciativa enfatizando la necesidad de la colaboración conjunta del gobierno provincial, municipal y las universidades. Su objetivo, explicó, es «dar oportunidades a nuestra gente, a nuestros jóvenes que estudian, se esfuerzan y trabajan para encontrar un camino».

Finalmente, Alicia Cáceres, decana de la Facultad de Artes de la UNC, sumó su perspectiva. «Hoy es un día para celebrar este proyecto que articula el estado provincial, el municipal y las universidades».

Cáceres destacó que el evento representa «una oportunidad de mostrar la sinergia de los distintos actores involucrados y la posibilidad de dar la disputa y la visibilidad por la importancia de las artes y la cultura, y de jerarquizar el trabajo».

El Festival es el resultado del trabajo interinstitucional entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de su Agencia Córdoba Cultura, la Municipalidad de Córdoba a través de la Subsecretaría de Fortalecimiento Vecinal y Deportes de la Municipalidad, la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba, y las agrupaciones estudiantiles La Bisagra y Catapulta.

Convocatoria abierta para estudiantes de artes

La inscripción para el certamen es hasta el 8 de septiembre de 2025 inclusive. Podrán participar estudiantes de grado y pregrado de instituciones de educación superior, públicas o privadas, de toda la Provincia de Córdoba. Las obras podrán presentarse de manera individual, a nombre de un/a artista, o de forma colectiva, representando a grupos o colectivos artísticos. Las bases y el formulario de inscripción están disponibles en los siguientes enlaces:

Bases y condiciones: https://drive.google.com/file/d/1sj32BbAKqYLZCGDfYfhgwYbbhpMWM0Du/view?usp=drive_link

Formularios de inscripción: https://forms.gle/QtaCrRwWmzm8EKjW9

Estos documentos también estarán disponibles en las webs de las instituciones participantes: cultura.cba.gov.ar cultura.cordoba.gob.ar artes.unc.edu.ar fad.upc.edu.ar

Tras el cierre de la inscripción, el jurado evaluará el material recibido y el 22 de septiembre se anunciarán las obras preseleccionadas y las fechas para entregar las mismas. El Jurado estará integrado por cinco (5) profesionales idóneos vinculados al ámbito artístico, y será el mismo en las instancias de selección y premiación.

Un festival para ver, escuchar y participar

La iniciativa busca reconocer al arte no solo como una forma de expresión, sino como una práctica profesional que requiere dedicación, formación y compromiso. Esta iniciativa propone mostrar las obras, pero también los procesos y reflexiones que las sostienen, reivindicando a las y los artistas como productores culturales.

Antecedente inspirador

El Festival retoma y amplía la experiencia de la muestra “Nuestro Arte es Trabajo”, realizada el 30 de abril pasado en el foyer del Museo Caraffa, en el marco del Día del Trabajador.

Aquella jornada reunió a estudiantes de la Facultad de Artes de la UNC de distintos años y especializaciones, para que presentaran obras en diversos formatos y técnicas respondiendo a la consigna “Nuestro arte es trabajo”. La propuesta fue impulsada en forma conjunta entre el Museo y la organización estudiantil Dos Puntos La Bisagra y constituyó un antecedente que ahora se expande a nivel interinstitucional, sumando nuevas disciplinas, espacios y espacios públicos.

Para mayor información: [email protected]