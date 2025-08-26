Bialet Massé: finalizaron los cursos de mozo y asistente de electricidad

Bialet Massé. El pasado sábado 23 de agosto, 19 egresados del Curso de Mozo y 37 del Curso de Asistente de Electricidad recibieron su certificado de la mano del Lic. Mariano Mosquera, representante del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo y encargado de los Ce.De.R (Centro de Desarrollo Regional), en el marco del convenio de cooperación que mantienen la Municipalidad de Bialet Massé y este organismo para el dictado de cursos con rápida inserción laboral.

Acompañó Gaspar Navarro, miembro de Ce.De.R Carlos Paz y Silvia Pulvirenti, docente, y quien estuvo al frente como capacitadora en el curso de Comis (mozos y mozas).

"Continuamos capacitando a los vecinos de nuestra localidad y generando acciones con salida laboral. Actualmente continúa el curso de electricista Matriculado categoría III ERSEP”, dijeron desde el municipio local.

