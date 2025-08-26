Capilla del Monte: lanzan la 4ta Campaña Solidaria del Tejido, Frazada y Abrigos
Capilla del Monte. El municipio de Capilla del Monte invitó para el próximo sábado 30 de Agosto a las 15 hs, a sumarse a la 4ta Campaña Solidaria del Tejido, Frazada y Abrigos. “Nos juntamos en el Centro Español (Deán Funes 572) para tejer, compartir y vivir una tarde donde el objetivo es ayudar”, dijeron desde el municipio.
"Traé frazadas, abrigos o lana para donar, que nosotros recuperamos el material para reutilizarlo. Tendremos el tradicional té bingo, mucha música con artistas locales y actividades para los chicos. Además, otra edición de la maratón de las tejedoras (no importa si sos principiante). Habrá premios, sorpresas y mucha alegría, no olvides traer tu taza para disfrutar la merienda”, invitaron.