Córdoba: cadetes rindieron homenaje a San Martín con el cambio de guardia

En la Escuela de Oficiales de la Policía de Córdoba se llevó a cabo el tradicional cambio de guardia, en conmemoración del paso a la inmortalidad del General José de San Martín.

El acto marcó el relevo entre las promociones 73º y 74º, donde los cadetes de primer año asumieron la responsabilidad simbólica de velar por la seguridad del Instituto de Formación.

La ceremonia incluyó un homenaje a los valores y principios del Libertador de la patria, acompañado por las notas de la Banda de Música de la institución, que dieron el marco solemne al momento.

Autoridades presentes destacaron que esta tradición busca mantener viva la memoria de San Martín y transmitir a las nuevas generaciones el compromiso de servicio y vocación.