En Seeber, Llaryora entregó viviendas y anunció aportes para infraestructura

El gobernador Martín Llaryora visitó la localidad de Seeber, donde entregó nueve viviendas Semilla que demandaron una inversión superior a los 242 millones de pesos y anunció aportes para obras de infraestructura e instituciones de la comunidad.

Llaryora subrayó la importancia de la colaboración y el trabajo en equipo, independientemente de las diferencias políticas y resaltó que la meta de la gestión pública debe estar orientada a unir a la gente para encontrar soluciones.

El gobernador recalcó la inversión en obra pública con un sentido federal, para impulsar el desarrollo local. “La infraestructura es parte del progreso, sin ella la verdad es muy difícil la mejora en las condiciones de vida», dijo.

En este sentido, anunció el envío de 98 millones de pesos para la instalación de luminaria led en la calle San Pantaleón del municipio del departamento San Justo. También adelantó el giro de 20 millones de pesos para la ejecución de cordón cuneta en Barrio del Este y una cifra similar para la colocación de losetas en calles del égido urbano.

Llaryora afirmó que la gestión provincial acompañará al municipio para potenciar la práctica de las bochas, una actividad con predicamento local, con deportistas mujeres de destacada participación en certámenes regionales e internacionales.

La administración provincial enviará 30 millones para la construcción de una cancha de césped sintético. «Acá nace una gran esperanza, representar a Córdoba y la Argentina en esta disciplina. En Seeber están haciendo un semillero y esto tiene que ser un símbolo» , señaló.

Luego, confirmó la transferencia de cinco millones de pesos para el centro de jubilados, el club de la localidad e instituciones comunitarias, respectivamente. Por último, entregó escrituras a propietarios de viviendas sociales.

En tanto, la intendenta local Celia Giorgis reconoció el apoyo provincial a las iniciativas locales. “Agradezco al gobernador por estar acá y por defender a Córdoba. como lo hizo con la preadjudicación de la obra de la Ruta 19, tan necesaria para toda la región”, dijo.

También estuvieron presentes el ministro de Vinculación Comunitaria, Daniel Pastore; el secretario de Gobierno, Augusto Pastore; la secretaria de Economía Social, Rosalía Cáceres; e intendentes y autoridades de la región.