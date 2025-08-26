Formación tecnológica
La Provincia lanzó “Córdoba Crea Futuro” con 10.000 becas gratuitas
El Gobierno de Córdoba presentó el programa Córdoba Crea Futuro, que otorgará 10.000 becas de formación en áreas tecnológicas clave como inteligencia artificial, negocios digitales, ciberseguridad, diseño y marketing digital, codificación e integración de herramientas, y soporte al cliente.
La iniciativa fue lanzada en el Teatro Real y surge del trabajo articulado entre el Estado provincial, el sector privado y académico. Participan Aleph, referente global en tecnología, y R’Evolution, especialistas en educación innovadora.
La ministra de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, Laura Jure, destacó que el propósito del programa es preparar a la fuerza laboral cordobesa para enfrentar los desafíos de un mercado laboral cada vez más tecnológico y competitivo.
El programa fue diseñado a partir de los perfiles más requeridos por empresas locales e internacionales. “Cuando trabajamos juntos el sector público, el sector privado y la academia, se expanden las oportunidades”, afirmó Jure.
Por su parte, Gastón Taratuta, CEO de Aleph, señaló que el objetivo es “preparar a la gente joven y no tan joven para lo que demanda el mercado mundial, con la transferencia de actividades del ámbito offline al online”.
Las preinscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través de las plataformas habilitadas por el Gobierno provincial.