Llaryora recibió al embajador portugués para avanzar en exportaciones y conectividad aérea

En el Centro Cívico del Bicentenario, Llaryora recibió al embajador Gonçalo Teles Gomes en su primera visita a Córdoba. De la reunión participaron también el presidente de la Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara, y el subsecretario de Relaciones Internacionales, Rodrigo Ceballos Bisso.

El eje principal fue fortalecer las exportaciones cordobesas y ampliar la conectividad aérea con Europa. Teles Gomes destacó que “ha sido una reunión muy positiva, muy buena”, y remarcó las oportunidades para acercar la provincia al mercado luso.

Según De Chiara, el país europeo se ha convertido en un ejemplo en términos de desarrollo industrial moderno. Subrayó además la necesidad de posicionar al aeropuerto de Córdoba como hub competitivo para el transporte de carga.

Portugal aparece como un socio estratégico para Córdoba por su rol como puerta de entrada a la Unión Europea. Actualmente, la provincia concentra el 65,9% de las exportaciones argentinas hacia ese país, en rubros como productos agroindustriales, servicios culturales y tecnológicos, indumentaria y audiovisuales.