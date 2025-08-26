Municipio de Huerta Grande participó de la capacitación de la “Ley Lucio Córdoba”

Cosquín. El pasado viernes 24 de agosto, se llevó a cabo en la ciudad de Cosquín la Capacitación en Herramientas de Prevención y Actuación sobre Violencias contra Niñas, Niños y Adolescentes “Ley Lucio Córdoba”- Ley Nº 27.709 y su adhesión en la Provincia de Córdoba a través de la Ley Nº 10.903. La misma estuvo a cargo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF) en conjunto con UNICEF.

Participaron el director de Desarrollo Social, Nelson Romero, junto al equipo de trabajo: Valeria Kedikián y la administrativa Azul Sánchez.

"Desde el Municipio consideramos que es fundamental la capacitación en estas temáticas para la prevención y detección temprana de la violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes, realizando un trabajo en equipo responsable y comprometido”, destacaron.



