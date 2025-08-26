Niños de La Cumbre festejaron su día

La Cumbre. Como cada año y con la organización del municipio de La Cumbre se llevaron a cabo el último domingo los festejos del "Día del Niño", donde una multitud se hizo presente.

”La celebración va creciendo año a año en número de asistentes y en voluntades que la hacen posible. Queremos agradecer a quienes integran los Centros Vecinales Unidos, al equipo Municipal, a la Subcomisión de Aeromodelismo La Cumbre y a todos los que colaboraron para hacer posibles tantas sonrisas y esta verdadera fiesta”, destacaron desde la organización.

Entre los agradecimientos se incluyó a Carlos Paz TV, grupo TSC, bicicleteria Garrido, minimercado Faturas, verdulería 6 Esquinas, distribuidora del Valle, Fioramonti Hermanos y Kipi Barrera por su invalorable aporte: “Y por supuesto, a las familias que se acercaron a compartir esta jornada hermosa con nosotros. ¡¡Hasta el año próximo!!!”, finalizaron.