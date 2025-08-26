Punto Digital Valle Hermoso: tecnología y aprendizaje al alcance de todos

Valle Hermoso. Ubicado en Avenida General Paz 251, el Punto Digital Valle Hermoso se consolida como un espacio clave para la inclusión digital y el acceso a nuevas tecnologías en la región.

Este centro ofrece a los vecinos la posibilidad de capacitarse en distintas áreas relacionadas con la informática, el uso de internet y herramientas digitales, fortaleciendo así sus oportunidades de formación y desarrollo personal.

Los Puntos Digitales forman parte de una política pública nacional que busca reducir la brecha tecnológica, garantizando que todas las personas, sin importar su edad o nivel de conocimientos previos, puedan adquirir habilidades necesarias para el mundo actual.

En Valle Hermoso, las instalaciones cuentan con equipos de última generación y están abiertas a la comunidad de manera gratuita. Allí se dictan talleres, cursos y actividades destinadas a niños, jóvenes y adultos, en un espacio pensado para aprender, compartir y crecer.

Con esta iniciativa, la localidad no solo suma un nuevo lugar de encuentro, sino que también refuerza su compromiso con la educación, la innovación y la integración social.

Fechas importantes:

Nivel Inicial (Salas de 3, 4 y 5): 25/08 al 15/09

Nivel Primario (1° grado): 01/09 al 15/09

Nivel Secundario (1° año): 08/09 al 15/09

Educación de Jóvenes y Adultos (primario y secundario): Hasta el 15/12

Horarios de atención del Punto Digital:

• Lunes y martes: 8:00 a 20:30 hs

• Miércoles a viernes: 8:00 a 18:00 hs