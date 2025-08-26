“Voces de la Tierra” llegó a Quebracho Herrado con retratos comunitarios

Los muros de Quebracho Herrado, en el departamento San Justo, se convirtieron en estos días en una galería de retratos. A través de gigantografías impresas, los habitantes pueden verse reflejados en su propia historia y reconocerse en los rostros de vecinos y familiares.

El proyecto “Voces de la Tierra”, impulsado por la Agencia Córdoba Cultura y dirigido por el fotógrafo Alberto Silva, busca rescatar la identidad de los pueblos cordobeses mediante imágenes que trascienden lo artístico para transformarse en memoria viva.

Cada intervención se construye en conjunto con la comunidad. Son los mismos vecinos quienes abren sus casas, comparten relatos y se convierten en protagonistas del homenaje visual. En Quebracho Herrado, la propuesta cubrió más de 39 metros cuadrados de fotografías, representando un acto de pertenencia y resistencia frente al olvido y la migración.

Esta experiencia ya se realizó en Charbonier y Tinoco, donde los retratos en las fachadas de viviendas resignificaron la cotidianeidad como símbolo de arraigo y continuidad. En esta nueva etapa, el lema del proyecto sigue vigente: “Donde hay voz, hay rostro. Donde hay rostro, hay identidad”.