Abuelos y abuelas contarán cuentos a niños en Valle Hermoso

Valle Hermoso. La Municipalidad de Valle Hermoso lanzó una emotiva convocatoria destinada a abuelos y abuelas que deseen convertirse en cuentacuentos para la comunidad. La iniciativa busca promover el encuentro intergeneracional, fomentando la lectura y transmitiendo historias a niños y niñas en instituciones educativas y espacios culturales.

Las inscripciones se realizan de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, en el Centro Cultural Municipal, ubicado en Walter Consalvi 234, y también en distintas instituciones educativas de la localidad.

Desde el municipio destacaron que esta propuesta no solo apunta a incentivar el hábito de la lectura, sino también a revalorizar el rol de las personas mayores como transmisores de experiencias, afecto y saberes. “Queremos que los chicos puedan nutrirse de la magia de los relatos, pero también de la calidez de sus abuelos y abuelas”, señalaron.

La convocatoria, impulsada por la Secretaría de Cultura de Valle Hermoso, forma parte de un programa de actividades que busca fortalecer la identidad comunitaria y enriquecer la vida cultural de la localidad.

Con esta invitación abierta, la Municipalidad apuesta a que los mayores tengan un espacio activo de participación, acercando a las nuevas generaciones al maravilloso mundo de los cuentos y reforzando los lazos entre familia y comunidad.

