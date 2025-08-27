Avanza la ampliación del radio comunal de Bañado de Soto

La Comisión de Legislación General de la Unicameral cordobesa, presidida por la legisladora María Victoria Busso, aprobó este martes el proyecto de ley 40300 impulsado por el Poder Ejecutivo, que amplía el radio comunal de Bañado de Soto, en el departamento Cruz del Eje.

De esta manera, la comuna pasará de 4.000 a 5.826 hectáreas, incorporando los parajes Paloma Pozo, El Espinillo y Las Cañadas, además del predio donde se prevé la instalación de un frigorífico. Según destacó el legislador Gustavo Tévez, la medida permitirá un crecimiento poblacional y urbanístico que impactará positivamente en toda la zona. La iniciativa, aprobada por unanimidad, será tratada en la próxima sesión plenaria.

En la misma reunión se aprobó además un proyecto que compatibiliza dos iniciativas (41910 y 42224), estableciendo la adopción del “Símbolo Internacional de Accesibilidad Universal” en toda la provincia de Córdoba. Se trata de un logotipo diseñado por la ONU que representa la inclusión de todas las personas con discapacidad.

La normativa establece que el símbolo deberá exhibirse en sistemas de transporte público, así como en espacios públicos y privados de acceso abierto, con el fin de visibilizar derechos, capacidades y promover la igualdad social.

La legisladora Inés Contrera celebró el avance como “un paso hacia un mundo más inclusivo”, mientras que su par Ariela Szpanin destacó que ayudará a que las nuevas generaciones incorporen la mirada de la accesibilidad como un derecho.

La legisladora Busso subrayó que la medida “fomenta una conciencia colectiva a favor de los derechos humanos de todas las personas, sin distinción”, y ratificó que la propuesta será puesta a consideración en la próxima sesión plenaria.