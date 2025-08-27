Bialet Massé firmó un acta acuerdo con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

Bialet Massé. La Municipalidad de Bialet Massé, junto a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno de Córdoba, firmaron un Acta Acuerdo de Colaboración y Compromiso.

Este convenio permitirá fortalecer el trabajo articulado entre Provincia y Municipio, elaborando protocolos de actuación y articulación para garantizar la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes de la localidad punillense.

Un paso más para consolidar un sistema de protección que ponga en el centro el bienestar y futuro de las infancias.

