Córdoba avanza en la regulación de la obstetricia

Este lunes, en una reunión conjunta entre la Comisión de Salud y la de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, la Legislatura de Córdoba dio tratamiento al proyecto de ley 36644, que propone regular el ejercicio de la obstetricia en la provincia y derogar artículos obsoletos de la Ley 6.222, vigente desde hace más de medio siglo.

El texto, iniciado por el exlegislador Diego Hak y continuado por Mariano Lorenzo y Nadia Fernández, busca adecuar el marco legal a la práctica actual, garantizando que los licenciados y licenciadas en obstetricia puedan ejercer con plena autonomía, en correspondencia con su formación académica.

La legisladora Fernández señaló que el objetivo central es consolidar la incorporación legítima de los obstétricos en los equipos de salud interdisciplinarios, desde una perspectiva de derechos humanos y de género, fortaleciendo sus capacidades específicas para brindar atención de calidad y segura a la comunidad.

En la reunión participaron referentes de la Asociación de Licenciados en Obstetricia de la Provincia (Acloc) y de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, además de representantes del Ministerio de Salud provincial. “Es un momento histórico, llevamos años gestando este proyecto. La partería es una actividad con raíces profundas y Córdoba no puede seguir con una normativa tan atrasada”, expresó Leticia Latorre, presidenta de Acloc.

La propuesta establece como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud, que tendrá a su cargo la matrícula habilitante y la creación de un Registro Provincial de Licenciados en Obstetricia. El proyecto continuará su debate en la Comisión de Legislación General.