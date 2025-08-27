Córdoba capacitó a policías en Bell Ville para fortalecer el control ambiental

La Provincia de Córdoba, a través del Ministerio de Ambiente y Economía Circular, organizó una jornada de capacitación en materia de control y fiscalización ambiental. La actividad se realizó con la colaboración de la Policía Ambiental, en la ciudad de Bell Ville.

La capacitación se realizó en la sede de la Universidad Provincial y estuvo destinada a 40 efectivos de la Policía de la Provincia de Córdoba, entre ellos 24 aspirantes de tercer año de la Escuela de Suboficiales del Anexo Bell Ville.

El objetivo fue dar a conocer la competencia de cada una de las reparticiones para poder articular acciones y operativos conjuntos para la protección del ambiente y los recursos naturales.

El encuentro se constituyó en cuatro módulos teóricos:Introducción a la Policía Ambiental; competencias y funciones, normativa ambiental; procedimiento y herramientas; entre verdes y azules: diferencias y similitudes entre ambas reparticiones.

Asimismo, en la segunda parte de la jornada los agentes policiales tuvieron que resolver situaciones prácticas de casos simulados basados en la realidad.

El director del área de Inspectores de la Policía Ambiental, David Rojas, explicó que estos encuentros son para que en un futuro cercano, cuando los agentes culminen su preparación en la Escuela de Policías, se pueda trabajar en conjunto.

“Con una modalidad teórica y práctica recorrimos las similitudes y diferencias de cada una de las fuerzas y realizamos simulacros con escenarios reales para que los agentes pudieran despejar dudas en cuanto a la complementariedad con nuestra repartición”, explicó Rojas.

Acompañaron la actividad el director de U.R.D Unión, Crio Insp Lucas Dagatti; el subdirector, Crio Insp Daniel Duarte; el Regente de Estudios Anexo Bell Ville, Of Ppal Exequiel Fea y los dos inspectores de Policía Ambiental, Juan Ferrari y Josefina Eusebio.