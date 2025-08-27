Huerta Grande. Se realizó ayer, en el edificio municipal de Huerta Grande una reunión preventiva por el "Riesgo de incendio forestales". De la misma participaron el intendente Germán Corazza, el coordinador de Guardia Local y Defensa Civil Sebastián Flores, representantes de Bomberos Voluntarios, Brigadas Forestales y Federación Agraria.

En la misma se dialogó sobre la campaña de prevención del fuego, medidas preventivas y ciertas medidas o decisiones a tomar en caso de un posible foco que afecte el éjido de Huerta Grande .