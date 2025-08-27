La Cumbre: invitan a preinscribirse a estudiantes ingresantes de distintos niveles
La Cumbre. Desde la dirección de Educación del municipio de La Cumbre, informaron que el pasado lunes abrieron las Preinscripciones para Estudiantes Ingresantes 2026 en los distintos niveles y según el siguiente cronograma:
Nivel Inicial: del 25 de agosto al 15 de septiembre.
Nivel Primario: del 1 al 15 de septiembre.
Nivel Secundario: del 8 al 15 de septiembre.
En todos los casos la inscripción se realiza a través del CIDI (Ciudadano Digital).
"Si necesitas asesorarte o realizar tu trámite podes acercarte de lunes a viernes de 9 a 13.30hs por las oficinas del CTC La Cumbre Caraffa al 300”, señalaron.
Particularmente, solo para la modalidad Jóvenes y Adultos, el proceso de preinscripciones se extiende hasta el 15 de diciembre.