La Cumbre: invitan a preinscribirse a estudiantes ingresantes de distintos niveles

Córdoba
miércoles, 27 de agosto de 2025 · 01:08

La Cumbre. Desde la dirección de Educación del municipio de La Cumbre, informaron que el pasado lunes abrieron las Preinscripciones para Estudiantes Ingresantes 2026 en los distintos niveles y según el siguiente cronograma:
Nivel Inicial: del 25 de agosto al 15 de septiembre.
Nivel Primario: del 1 al 15 de septiembre.
Nivel Secundario: del 8 al 15 de septiembre.
En todos los casos la inscripción se realiza a través del CIDI (Ciudadano Digital).
"Si necesitas asesorarte o realizar tu trámite podes acercarte de lunes a viernes de 9 a 13.30hs por las oficinas del CTC La Cumbre Caraffa al 300”, señalaron. 
Particularmente, solo para la modalidad Jóvenes y Adultos, el proceso de preinscripciones se extiende hasta el 15 de diciembre.

