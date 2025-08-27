La Cumbre. Desde la dirección de Educación del municipio de La Cumbre, informaron que el pasado lunes abrieron las Preinscripciones para Estudiantes Ingresantes 2026 en los distintos niveles y según el siguiente cronograma:

Nivel Inicial: del 25 de agosto al 15 de septiembre.

Nivel Primario: del 1 al 15 de septiembre.

Nivel Secundario: del 8 al 15 de septiembre.

En todos los casos la inscripción se realiza a través del CIDI (Ciudadano Digital).

"Si necesitas asesorarte o realizar tu trámite podes acercarte de lunes a viernes de 9 a 13.30hs por las oficinas del CTC La Cumbre Caraffa al 300”, señalaron.

Particularmente, solo para la modalidad Jóvenes y Adultos, el proceso de preinscripciones se extiende hasta el 15 de diciembre.