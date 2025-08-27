La Escuela de Abogados del Estado se ocupó del management en la gestión pública

En la continuidad del ciclo de conferencias gratuitas que organiza la Escuela de Abogados del Estado, este miércoles las especialistas Gabriela Ramos, Eugenia Pacetti y Mariana Zapata se ocuparon de actualizar conceptos sobre el tema del management en la gestión pública.

La presentación de las disertantes estuvo a cargo de la directora de la Escuela, Mariana Boschetto quien agradeció al Gobierno de la Provincia y la Fiscalía de Estado por sostener las exposiciones que son seguidas vía Zoom y Youtube desde todo el país.

“Hoy nos convoca un tema clave, comunicación, liderazgo e imagen en la gestión pública, tres ejes que son fundamentales para fortalecer los equipos de trabajo, generar confianza en la ciudadanía y potenciar el rol profesional en contextos de cambio permanente” sostuvo Boschetto.

“El management moderno no solo requiere normas y procedimientos, sino también visión, inspiración y sobre todo comunicación efectiva; hoy buscamos iluminar como líderes desde la palabra, desde la imagen y desde la capacidad de inspirar a otros. Liderar no es solo dirigir, es escuchar, es motivar, hacerse entender, transmitir confianza” añadió.

En primer término Gabriela Ramos, master coach, especialista en gestión de talento y diplomada en Neuroliderazgo abordó el modo como la neurociencia y las habilidades cognitivas pueden potenciar el liderazgo, mejorar la relación con los equipos y ayudar a adaptarnos a los nuevos desafíos de la gestión pública.

“El Neuromanagement nos ofrece un puente entre la ciencia y la gestión: nos permite entender cómo se generan las emociones, cómo se toman las decisiones, y cómo se construye la confianza dentro de los equipos. Con este conocimiento, los líderes tienen la oportunidad decrear entornos más inteligentes y estratégicos en contextos complejos”.

A continuación disertó Eugenia Pacetti, licenciada en Comunicación Social, consultora organizacional, en Talento Humano, coach y speaker internacional. Ella señaló que “no hay liderazgo sin comunicación y liderar es comunicar con claridad, con el cuerpo, con la voz y con la construcción efectiva de mensajes”.

Indicó asimismo que “a partir de los hallazgos de mi libro Liderazgo Positivo en Acción y de las principales teorías de comportamiento humano, vemos cómo los líderes exitosos construyen confianza, propósito compartido y acción efectiva a través de cada gesto, palabra y silencio, es decir a través de la comunicación”.

Completó la exposición Mariana Zapata, coach ontológico profesional, con doble titulación, internacional en especialización organizacional , confedencista en desarrollo humano y líder del proyecto Bienestar en la Voz del Interior.

“La imagen personal y la organizacional son inseparables: la del individuo impacta en la institución y la de la institución en el individuo. Liderar la propia imagen es liderarse a uno mismo, construyendo un estilo auténtico, sostenible y con verdadero impacto profesional y social. «La imagen no es apariencia: es la huella viva que dejamos en cada interacción.”

En otra parte de su alocución sostuvo que se proponía “desmitificar la idea de la “primera impresión” como algo meramente superficial, para comprender que cada interacción refleja un estilo propio que transmite valores, credibilidad y confianza”.

Las disertaciones fueron seguidas por los canales oficiales de comunicación de la Escuela de Abogados que están a disposición de los interesados para cualquier tipo de consulta y seguimiento.

Web: https://escueladeabogados.cba.gov.ar/

Instagram: https://www.instagram.com/escueladeabogadoscba/

Facebook: https://www.facebook.com/escueladeabogadoscba

Canal de YouTube: https://www.youtube.com/c/EscueladeAbogadosdelEstadodeCórdoba

Mail: [email protected]