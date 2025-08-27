La Falda: dieron detalles económicos del Festival Nacional de Tango
La Falda. La Municipalidad de La Falda presentó los resultados de una nueva edición del Festival Nacional de Tango, un evento que volvió a demostrar que la cultura es motor de desarrollo, turismo y economía.
La presentación del balance se realizó en la Sala de la Democracia con una conferencia de prensa ante medios de comunicación y contó con la presencia del intendente Javier Dieminger, la viceintendenta Luciana Pacha, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico Local Gisela Godino, la directora de Fiestas, Festivales y Eventos Lara Mazzucco, la directora de Deportes Marina Martín, la directora de Cultura Ana Elizondo y el director de Comunicación Guillermo Vázquez.
Datos destacados del balance
-Ingresos financieros: $74.550.000
-Aportes en insumos/servicios: $23.864.000
-Inversión: $68.696.800
-Gastos sustentados por compensación de impuestos: $9.000.000
Resultado: el Festival no significó gasto alguno para el erario municipal, gracias al esfuerzo conjunto entre el sector público, el privado y la comunidad.
En cuanto al impacto turístico:
• El 65% de asistentes fueron turistas.
• El 86,8% eligió alojarse en La Falda.
• El movimiento económico generado se estima en más de $416 millones.
