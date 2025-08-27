La Falda. La Municipalidad de La Falda presentó los resultados de una nueva edición del Festival Nacional de Tango, un evento que volvió a demostrar que la cultura es motor de desarrollo, turismo y economía.

La presentación del balance se realizó en la Sala de la Democracia con una conferencia de prensa ante medios de comunicación y contó con la presencia del intendente Javier Dieminger, la viceintendenta Luciana Pacha, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico Local Gisela Godino, la directora de Fiestas, Festivales y Eventos Lara Mazzucco, la directora de Deportes Marina Martín, la directora de Cultura Ana Elizondo y el director de Comunicación Guillermo Vázquez.



Datos destacados del balance

-Ingresos financieros: $74.550.000

-Aportes en insumos/servicios: $23.864.000

-Inversión: $68.696.800

-Gastos sustentados por compensación de impuestos: $9.000.000

Resultado: el Festival no significó gasto alguno para el erario municipal, gracias al esfuerzo conjunto entre el sector público, el privado y la comunidad.

En cuanto al impacto turístico:

• El 65% de asistentes fueron turistas.

• El 86,8% eligió alojarse en La Falda.

• El movimiento económico generado se estima en más de $416 millones.

Para conocer todos los eventos que tendrán lugar en los próximos meses en La Falda, ingresar a: https://acortar.link/LU6YBT