La Falda: dieron detalles económicos del Festival Nacional de Tango

Córdoba
miércoles, 27 de agosto de 2025 · 01:21

La Falda. La Municipalidad de La Falda presentó los resultados de una nueva edición del Festival Nacional de Tango, un evento que volvió a demostrar que la cultura es motor de desarrollo, turismo y economía.
La presentación del balance se realizó en la Sala de la Democracia con una conferencia de prensa ante medios de comunicación y contó con la presencia del intendente Javier Dieminger, la viceintendenta Luciana Pacha, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico Local Gisela Godino, la directora de Fiestas, Festivales y Eventos Lara Mazzucco, la directora de Deportes Marina Martín, la directora de Cultura Ana Elizondo y el director de Comunicación Guillermo Vázquez.
 

Datos destacados del balance

-Ingresos financieros: $74.550.000
-Aportes en insumos/servicios: $23.864.000
-Inversión: $68.696.800
-Gastos sustentados por compensación de impuestos: $9.000.000
Resultado: el Festival no significó gasto alguno para el erario municipal, gracias al esfuerzo conjunto entre el sector público, el privado y la comunidad.
En cuanto al impacto turístico:
 • El 65% de asistentes fueron turistas.
 • El 86,8% eligió alojarse en La Falda.
 • El movimiento económico generado se estima en más de $416 millones.

