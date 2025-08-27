Más de 5.000 escuelas comparten 19.500 proyectos en la Feria de Ciencias

Este jueves, la provincia de Córdoba será escenario de la 57.° Feria de Ciencias, Tecnologías, Artes, Movimiento e Innovación “Alberto Maiztegui 2025”, con la participación simultánea de más de 5.000 escuelas y la presentación de más de 19.500 proyectos educativos.

La instancia escolar e institucional reunirá a unos 850.000 estudiantes y 70.000 docentes, acompañados por 307 municipios y comunas. Durante la jornada, las comunidades educativas abrirán sus puertas para compartir con vecinos y familias investigaciones y creaciones que reflejan compromiso social, creatividad y enseñanza situada.

Los proyectos abarcan temáticas diversas: ambiente, salud, historia, tecnología, alimentación, literatura, emociones y convivencia, entre otras. Cada propuesta se inscribe en el marco del Programa Transformar Córdoba y del Compromiso Alfabetizador provincial, con un enfoque STEAM ampliado que potencia trayectorias educativas integrales.

Los mejores trabajos de esta fase avanzarán a la instancia regional, que se desarrollará entre el 8 y el 17 de septiembre de manera virtual. De allí, 128 iniciativas pasarán a la etapa provincial el 23 de septiembre en Córdoba capital. Finalmente, una comisión seleccionará 18 proyectos que representarán a Córdoba en la Feria Nacional entre octubre y noviembre.

Por primera vez, universidades locales también participarán en la fase provincial, sumando nuevas perspectivas y ampliando la representatividad de la feria.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó: “Esta feria expresa lo mejor de nuestras escuelas: el compromiso con el conocimiento y la construcción de aprendizajes significativos”. En la misma línea, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Pedro Gustavo Dellarossa, afirmó: “Las ciencias, las tecnologías, las artes, la matemática y el movimiento nos unen en Córdoba”.

La feria consolida a la escuela como espacio de transformación social y educativa, en sintonía con el Plan de Desarrollo Educativo Provincial 2024–2027.