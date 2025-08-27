Semana del Árbol: Córdoba plantará más de 600 ejemplares nativos

La Municipalidad de Córdoba se sumó a los festejos por la Semana del Árbol con una agenda que incluye forestaciones con especies nativas, capacitaciones y propuestas gratuitas en diferentes puntos de la ciudad entre el martes 26 y el sábado 30 de agosto.

La primera intervención se llevó a cabo en el Centro, donde se plantaron ejemplares en veredas de Av. General Paz, Vélez Sarsfield, Bv. Chacabuco y Av. Maipú, así como en la Plaza San Martín y la Costanera entre el Puente Antártida y el Puente Leticia.

El miércoles la actividad se trasladará a Nueva Córdoba, con plantaciones en Av. Poeta Lugones, Yrigoyen, Bv. Chacabuco y Plaza España. El jueves, la forestación será en Villa Revol Anexo, sobre Bv. Los Incas, en un sector donde recientemente se erradicó un basural clandestino.

El viernes 29, en el marco del Día Nacional del Árbol, se realizará una capacitación en el Vivero Municipal desde las 10 horas, donde se abordarán temáticas como beneficios del arbolado, producción de especies nativas, compostaje y manejo de restos verdes. En la misma jornada se declarará Patrimonio Natural al histórico algarrobo de San Vicente, que pasará a integrar el Catálogo de Árboles Notables de la ciudad.

El cierre de la semana será el sábado en la plaza central del barrio Obras Sanitarias, con una forestación destinada a compensar la huella de carbono de la primera edición del Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico.

En total, se plantarán más de 600 árboles nativos —entre tipas, fresnos, senes de campo y jacarandás— con la participación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, quienes también llevarán adelante acciones de concientización ambiental.