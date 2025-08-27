Córdoba. Este miércoles por la mañana, los secretarios Generales de los sindicatos de empleados de comercio que conforman el Movimiento Mercantil del Interior, entre los cuales se encuentra el de Villa Carlos Paz (liderado por Carlos Orso), estuvieron reunidos em la Secretaría de Trabajo de la provincia de Córdoba.

En esta oportunidad fueron recibidos por el secretario de Trabajo de la provincia de Córdoba, Omar Sereno, y la directora Elizabeth Bianchi, con los cuales mantuvieron diálogo acerca de algunos temas de interés por parte de las instituciones que representan, como así también de sus socios. Algunos de ellos fueron, efectivo cumplimiento de la legislación vigente de días y horarios para con los supermercados chinos, la ratificación del día del empleado de comercio (trasladado para el 29 de septiembre), como así también la ratificación de los cierres comerciales para los días 24 y 31 de diciembre.

“Seguimos luchando por los derechos de los trabajadores, vivimos un contexto socio-económico complejo y es por esa razón que creemos que el acompañamiento para nuestros representados es fundamental”, expresó Orso.

