Tanti: habrá transporte gratuito el Día de las Infancias

Tanti. En un esfuerzo conjunto, la Municipalidad de Tanti pondrá a disposición transporte urbano especial y gratuito para que todas las familias puedan disfrutar de la Fiesta de las Infancias en el Anfiteatro Municipal, el próximo domingo 31 de agosto.

Ese día, los menores de 12 años no abonarán el servicio de CityBus. Y, como el servicio de CityBus no realizará recorrido por los barrios Villa Parque Lago y El Parador, la Municipalidad dispondrá de un transporte especial y gratuito para esos vecinos.

Villa Parque Lago

Salida: 12:30 hs (desde la plaza del barrio)

Regreso: 18:00 hs (desde el Anfi)

El Parador

Salida: 13:40 hs (desde la plaza del barrio)

Regreso: 19:00 hs (desde el Anfi)

