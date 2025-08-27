Villa Giardino: adultos mayores participaron del taller de estimulación cognitiva

Villa Giardino. Durante el mes de agosto, el Taller de Estimulación Cognitiva para Adultos Mayores “Recrea tu mente” de Villa Giardino llevó adelante en dos propuestas culturales que se transformaron en experiencias significativas para sus participantes.

A comienzos del mes, el grupo visitó la muestra “Una cara conocida” en la Sala Caraffa de La Cumbre, organizada por Animarte Punilla con el acompañamiento de la Dirección de Cultura de esa localidad. Más adelante, a mediados de agosto, recorrieron la exposición “Transforma” de la artista Livia Gasparini en el Cine Teatro Alejandro Giardino, donde disfrutaron de una visita guiada en la que la autora compartió detalles sobre su inspiración, técnicas y materiales, con el apoyo de la Dirección de Cultura de Villa Giardino.

“Ambas actividades resultaron sumamente significativas para el grupo, promoviendo el encuentro, la creatividad y nuevas formas de inspiración”, destacaron desde la organización.

El taller “Recrea tu mente” es impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad de Villa Giardino, y está abierto a nuevos participantes. Los encuentros se realizan todos los miércoles de 15:00 a 16:30 en el Cine Teatro Alejandro Giardino.

La participación es gratuita, abonando únicamente un bono de inscripción destinado a la compra de materiales. Quienes deseen sumarse pueden comunicarse al 3548 491424.