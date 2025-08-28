Bialet Massé: alumnos del Instituto Mariano Moreno realizarán una visita educativa

Bialet Massé. La Dirección de Turismo de la Municipalidad de Bialet Massé invitó a hoteleros, cabañeros, gastronómicos, emprendedores, artesanos y productores de la localidad a participar de una visita educativa que llevarán adelante los alumnos avanzados de las carreras de Turismo y Diseño Gráfico del Instituto de Educación Superior Mariano Moreno.

El encuentro se realizará el próximo jueves 4 de septiembre, de 9 a 12 horas, en la sede de la Dirección de Turismo. La propuesta busca generar un espacio de intercambio en el que los estudiantes puedan nutrirse de las experiencias y conocimientos de los actores locales, insumo fundamental para el desarrollo de trabajos finales y tesinas.

Desde el área de prensa municipal destacaron que esta actividad se enmarca en una alianza estratégica entre el Municipio y el Instituto Mariano Moreno, orientada a brindar nuevas oportunidades para los futuros profesionales y, al mismo tiempo, fortalecer la identidad turística de Bialet Massé.

Quienes deseen sumarse o recibir más información pueden acercarse a la Oficina de Turismo ubicada en Ruta 38 esquina Cárcano, o comunicarse al teléfono 3541-748624.