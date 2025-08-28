Congreso del Maíz: Córdoba pidió actualizar la Ley de Biocombustibles y reducir impuestos

La ciudad de Rosario es sede de la 4° edición del Congreso Internacional del Maíz, un encuentro que se consolida como referencia para el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento del sector agroindustrial.

En la apertura, el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, participó del panel “Lo Público-Privado” junto a sus pares de Santa Fe y Entre Ríos, donde remarcó el liderazgo cordobés en la transformación del maíz como motor de desarrollo regional.

“El modelo productivo de Córdoba tiene una decisión estratégica: transformar el maíz en bioetanol. Esa es nuestra gran apuesta. Hoy contamos con tres plantas que son ejemplo de innovación y producción sostenible”, sostuvo Busso.

Bioetanol y empleo: el pedido de una nueva Ley de Biocombustibles

Durante su intervención, el funcionario subrayó la importancia de actualizar la Ley de Biocombustibles a nivel nacional. “Si se llevara el corte de bioetanol a niveles competitivos como Paraguay o Brasil, que tienen un 30%, en Córdoba podrían generarse 3.000 empleos directos, además de un enorme beneficio ambiental”, explicó.

En este sentido, destacó el rol de la Región Centro, responsable del 50% de la producción de maíz del país, y planteó que la articulación entre provincias es fundamental para avanzar hacia un modelo productivo más equilibrado y federal.

Presión impositiva y retenciones

Busso también hizo hincapié en la necesidad de reducir la presión impositiva sobre el sector. Si bien reconoció la reciente baja de retenciones anunciada en julio, señaló que el objetivo debe ser su eliminación total, coincidiendo con las posturas de sus pares de otras provincias.

El maíz como motor de la agroindustria

En paralelo, el Ministerio de Bioagroindustria de Córdoba tuvo participación activa en distintas instancias del congreso. El secretario de Ganadería, Marcelo Calle, moderó el panel “El Rey de la Alimentación Animal”, mientras que el secretario de Agricultura y Recursos Naturales, Marcos Blanda, coordinó el espacio “El Maíz más Grande del Mundo”.

Ambos encuentros resaltaron la importancia del maíz en la producción ganadera y su creciente impacto a nivel global.

La presencia de Córdoba en el Congreso Internacional del Maíz reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo productivo sostenible, basado en la bioeconomía, la innovación y el trabajo conjunto entre el sector público y privado.