Córdoba presente en Hotelga 2025

Córdoba está presente en Hotelga 2025, evento que convoca a destacados referentes de los sectores hotelero, gastronómico y turístico de todo el país. Con sede en La Rural, CABA, la jornada se extiende hasta el viernes 29 de agosto.

El enfoque de la exposición para este año es el intercambio de experiencias e ideas en torno a las tendencias e innovaciones para hotelería y gastronomía.

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, encabeza la delegación provincial que participa con un concepto enfocado en la productividad y la distribución de productos cordobeses hacia el sector hotelero, gastronómico y comercial.

En esta edición, la propuesta llevada por la Provincia de Córdoba incluye la presencia de productores vinculados a los Caminos de Córdoba: el Camino del Olivo, el Camino de la Miel, el Camino del Queso y los Caminos del Vino, con especial foco en aquellos que cuentan con capacidad de comercialización a gran escala para hoteles, restaurantes y cadenas de distribución.

“Córdoba tiene una enorme riqueza productiva que hoy se pone en valor en el marco de una feria que es clave para la industria hotelera y gastronómica de Argentina. El objetivo es generar oportunidades comerciales y de capacitación para que nuestros productores puedan llegar cada vez más lejos”, expresó Capitani.

Además, en el stand de Córdoba se realizan degustaciones, catas y maridajes a cargo del chef invitado Javier Marianelli, donde el público general, la prensa y autoridades del sector conocen y prueban la diversidad de sabores de la provincia.

La participación cordobesa también incluye rondas de negocios con referentes gastronómicos, cocineros, formadores e instituciones del sector, con el propósito de fortalecer vínculos comerciales y difundir los productos locales.

En este marco, autoridades de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra), encabezadas por su presidente Fernando Desbots, visitaron el stand de Córdoba y mantuvieron una reunión con Dario Capitani y los productores participantes, con el fin de profundizar lazos de trabajo y capacitación.

Hotelga, reconocida como la feria más importante de hotelería, gastronomía y turismo del interior del país, se consolida como un espacio de actualización y profesionalización. Córdoba, una vez más, dice presente con su producción y su identidad.