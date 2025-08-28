El legislador provincial Walter Gispert visitó el CIT La Falda

La Falda. El Centro de Innovación Tecnológica de La Falda (CIT) recibió la visita del legislador provincial por el Departamento Punilla, Walter Gispert, quien recorrió las instalaciones y mantuvo un diálogo abierto con referentes públicos, privados y emprendedores de la ciudad. Estuvieron presentes también Luciana Pacha, viceintendente de la Municipalidad de La Falda, Gonzalo Murua, secretario de Gobierno, Marcelo Lusso, secretario de Hacienda, Walter Bove y Raúl Ruíz, equipo de coordinación del CIT, Claudia Peralta, Yésica Chialva, empresaria local Grupo Simona, Matías Millicay, CEO de Puni SAS y Emiliano Agost, Director de Inclutec.

El encuentro tuvo como objetivo dar a conocer el trabajo desarrollado por el CIT durante estos cinco años, así como generar instancias de vinculación para contar con un apoyo político sostenible a futuro.

Durante la reunión, distintos actores compartieron sus experiencias y logros alcanzados a partir de la articulación con el CIT.

Además, Gispert visitó las oficinas de Witbor, donde dialogó con el equipo de desarrolladores para conocer sus proyectos y el impacto de la empresa en la región.

En un clima íntimo y lleno de afecto, durante la reunión se recordó al ingeniero Gabriel Massheimer, quien desde los comienzos del CIT supo conducir con dedicación y compromiso este espacio. Entre palabras cargadas de emoción, los presentes evocaron su recuerdo, reconociendo que, aunque ya no está físicamente, sigue siendo hoy el corazón y el alma del CIT.

La visita de Gispert abrió nuevas posibilidades de articulación que consolidan al CIT La Falda como un espacio estratégico para el crecimiento tecnológico, educativo y empresarial de la ciudad y referente en la zona de Punilla.