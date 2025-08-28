El Policlínico Policial celebró su 56° aniversario con un emotivo acto

El Policlínico Policial cumplió 56 años y lo celebró con una ceremonia en el auditorio de la Escuela Superior “Brig. Gral. Juan Bautista Bustos”. Desde su fundación en 1969, el centro de salud se consolidó como un espacio de atención y compromiso para integrantes de la fuerza, sus familias y la comunidad en general.

Durante el acto, el jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, destacó la labor del personal de salud, al que describió como “ángeles de blanco que atienden con dedicación a cada paciente que llega al centro de salud”.

La jornada incluyó la participación del Ensamble de la Banda de Música, que acompañó con interpretaciones musicales. También asistieron los subjefes Marcelo Marín, Antonio Urquiza y Federico Cisneros, junto con miembros del Estado Mayor Policial, invitados especiales y autoridades.