Huerta Grande. La localidad de Huerta Grande se prepara para vivir uno de los eventos gastronómicos más esperados del año: la 2º Fiesta Regional de la Pizza y la Cerveza Artesanal, que tendrá lugar el sábado 22 y domingo 23 de noviembre de 2025.

Con el impulso de la Municipalidad, esta celebración busca consolidarse como un espacio de encuentro para productores, emprendedores y visitantes que disfrutan de los sabores tradicionales y de la innovación culinaria.

La propuesta promete reunir a maestros pizzeros de la región y a productores de cerveza artesanal, en un marco de fiesta popular que combinará gastronomía, música y entretenimiento para toda la familia. Además, la organización informó que ya se encuentran habilitadas las inscripciones para los interesados en participar como expositores o puestos gastronómicos.

Desde el municipio destacaron que este tipo de iniciativas no solo fortalecen la identidad cultural y turística de la localidad, sino que también generan un importante movimiento económico para la comunidad.

Con gran expectativa, Huerta Grande se encamina a ser nuevamente el epicentro del sabor y la diversión en el corazón del Valle de Punilla.

