Inscripciones abiertas para la formación “Historias con datos”

Se encuentran abiertas las inscripciones para participar de la jornada “Historias con Datos”, una actividad colaborativa organizada por la Secretaría de Gobierno Abierto del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba.

La propuesta, orientada a estudiantes, docentes, periodistas, comunicadores, investigadores y ciudadanía en general, tendrá lugar el jueves 25 de septiembre, de 9 a 15 horas, en el Colegio Universitario Politécnico (CUP).

Cabe destacar que se realizará en la sede ubicada sobre la calle Achával Rodriguez 147, en Nueva Córdoba.

Consistirá en una exploración de los conjuntos de datos disponibles en el Portal de Gestión Abierta de la Provincia, para transformarlos en historias periodísticas, visuales o digitales que informen, inspiren y generen impacto.

Durante la jornada, los participantes trabajarán en equipos, acompañados por facilitadores, con el objetivo de apropiarse de los datos públicos como herramienta de análisis y creación. Se espera que las producciones resultantes contribuyan a acercar la información pública a la comunidad de una manera accesible y significativa.

“Historias con Datos” forma parte de la implementación del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto de Córdoba 2024–2027, en el marco del compromiso de fortalecer el Portal de Gestión Abierta y promover una cultura de apertura, transparencia y participación.

Como en el proceso de co creación e implementación del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto de Córdoba, esta actividad cuenta con el acompañamiento de la Mesa de Trabajo del Plan, integrada por las siguientes casas de altos estudios: Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de Villa María, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Católica de Córdoba, Provincial de Córdoba, Universidad Siglo 21 y el Colegio Universitario Politécnico (CUP), además de las organizaciones sociales Fundeps, Red Ciudadana Nuestra Córdoba y Minka Digital.

Inscripciones: La actividad es gratuita, con cupos limitados. Quienes deseen participar podrán ingresar al sitio web del evento https://www.cba.gov.ar/historias-con-datos/ y completar el formulario de inscripción.