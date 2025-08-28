Jesús María. El próximo domingo 31 de agosto, a las 16:30 horas, la Estancia Jesuítica de Jesús María —Patrimonio de la Humanidad— será escenario del XII Congreso de Caminería Histórica, un encuentro que busca rescatar y difundir relatos vinculados al Camino Real, uno de los corredores históricos más significativos de la Argentina.

La jornada ofrecerá una variada programación artística y cultural, con propuestas que combinan teatro, danza, música y poesía. Entre las presentaciones destacadas figuran:

- “Viudas de la Revolución”, con Marisol Petrini y Martina D’Aloia, de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Los Surgentes.

Una representación de la Batalla de Oncativo, a cargo de la Escuela de Danzas Oncativo.

- “Responso para un lugar”, poesía de Efraín Bischoff interpretada por Tere Baudín, acompañada en guitarra por Francisco Torres Zaya.

- El cierre será con la obra “Las 9 cruces”, de Hedgar di Fulvio, interpretada por Alberto Muñoz.

El evento cuenta con la organización conjunta de la Secretaría de Cultura, Museos Nacionales, la Estancia Jesuítica de Jesús María y la Municipalidad local, con el apoyo del programa L&H Gestión Cultural.

La iniciativa busca rendir homenaje al Camino Real y, al mismo tiempo, acercar al público a hechos históricos y expresiones artísticas que mantienen viva la memoria colectiva de la región.

