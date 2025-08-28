La Defensoría del Pueblo realizó un operativo en Córdoba capital

El operativo itinerante “Acá, la Defen Presente” llegó a barrio Argüello, donde el equipo de la Defensoría del Pueblo de Córdoba atendió consultas y reclamos de los vecinos.

Durante la jornada se brindó orientación en temas como conflictos barriales, trámites digitales, discapacidad, jubilaciones, pensiones, tarifas y boletos sociales.

La actividad contó además con la participación de los Centros de Participación Comunal de Argüello y Mercantil, que acercaron trámites relacionados con tarjeta SUBE, gestiones del Registro Civil y Rentas.

Desde la Defensoría remarcaron que el objetivo es acompañar a la comunidad en sus necesidades cotidianas y facilitar el acceso a servicios estatales sin que los vecinos deban trasladarse a otras dependencias.