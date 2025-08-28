Presentan en Jesús María el Congreso de Caminería Histórica que se realizará en Oncativo

La Estancia Jesuítica será sede de la presentación pública del XII Congreso, cuya programación completa se llevará a cabo en la ciudad de Oncativo.

Este domingo 31 de agosto, a las 16:30, la Estancia Jesuítica de Jesús María —Patrimonio de la Humanidad— será el marco de la presentación oficial del XII Congreso de Caminería Histórica. Allí se anunciarán los detalles de un encuentro que tendrá lugar íntegramente en Oncativo.

El congreso busca rescatar y difundir relatos vinculados al Camino Real, uno de los corredores históricos más significativos de la Argentina. En Oncativo se desarrollará una agenda artística y cultural que incluirá teatro, danza, música y poesía.

Entre las propuestas confirmadas figuran la puesta “Viudas de la Revolución”, a cargo de Marisol Petrini y Martina D’Aloia, de la Secretaría de Cultura de Los Surgentes, y una representación de la Batalla de Oncativo a cargo de la Escuela de Danzas local.

También se presentará “Responso para un lugar”, con poesía de Efraín Bischoff interpretada por Tere Baudín y acompañada en guitarra por Francisco Torres Zaya. El cierre estará a cargo de la obra “Las 9 cruces”, de Hedgar di Fulvio, interpretada por Alberto Muñoz.

La organización corre por cuenta de la Secretaría de Cultura, Museos Nacionales, la Municipalidad de Oncativo y la Estancia Jesuítica de Jesús María, con apoyo del programa L&H Gestión Cultural.