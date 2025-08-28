Valle Hermoso avanza con el Plan de Obras de Agua Potable
Valle Hermoso. La Municipalidad de Valle Hermoso, en conjunto con la Cooperativa San Antonio, presentó un Plan de Obras de Agua Potable que busca dar respuesta a la creciente demanda del servicio, en un contexto de aumento poblacional, afluencia turística y falta histórica de inversión en infraestructura.
El plan contempla seis ejes estratégicos:
- Nuevas fuentes de captación.
- Mejora del sistema de distribución.
- Inversión en tratamiento y calidad del agua.
- Control de conexiones clandestinas.
- Implementación de una tarifa escalonada.
- Educación en el consumo y reutilización.
Entre las obras ya ejecutadas se encuentran:
- By pass en Yacoana.
- 400 metros de cañería en barrio Santa Teresa.
- Reemplazo de cañerías en barrios Villa California y Los Mojinetes.
- Zanjeo en barrio 10 Viviendas.
En cuanto a las obras en ejecución, se destacan el nexo perforación–cisterna en La Pedana y la reparación del tanque en El Vallecito. A su vez, se proyectan tomas subálveas y la ampliación de plantas de tratamiento, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad del servicio en el mediano y largo plazo.
“Este plan es un paso clave para asegurar el acceso al agua potable, hoy y en el futuro. Seguimos trabajando con proyectos que permitan un Valle Hermoso más sustentable y con mejor calidad de vida para toda la comunidad”, señalaron desde el municipio.