Córdoba lanzó el MAC 2025 en la Semana del Arte de Buenos Aires

En el marco de la Semana del Arte de Buenos Aires, la Agencia Córdoba Cultura y la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la municipalidad de Córdoba realizaron el lanzamiento oficial del Mercado de Arte Contemporáneo Córdoba 2025 (MAC). El evento se llevó a cabo en la Casa de Córdoba de la Capital Federal y reunió a referentes culturales, galeristas y coleccionistas de todo el país.

La feria tendrá lugar del 4 al 7 de diciembre en el Centro de Convenciones Córdoba, uno de los espacios más amplios del país, con más de 18.900 metros cuadrados cubiertos destinados a eventos de gran escala. La edición 2025 contará con una curaduría renovada, la incorporación de nuevas secciones —como “Ruta Periferia”— y una convocatoria abierta del 1 al 30 de septiembre para galerías y proyectos artísticos.

Durante la presentación también se anunció la 18ª edición del Premio de Pintura Bancor y la inauguración de la muestra Espíritu Bonino, en homenaje al artista Jorge Bonino.

El acto contó con la presencia del ministro de Economía y Gestión Pública de Córdoba, Guillermo Acosta; el secretario Héctor Campana; el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Raúl Sansica; el titular de Bancor, Raúl Paolasso; además de representantes de FARO, Fundación Pro Arte Córdoba y actores del sector artístico.

Raúl Sansica destacó: “Las ediciones de MAC fueron creciendo con un sentido federal. Por eso era tan importante para nosotros presentarlo dentro del mundo de ArteBA. Eso nos llena de orgullo, porque sabemos que el MAC genera valor en artistas, coleccionistas, galeristas e inversores, y todo eso se traduce en empleo dentro de la industria cultural”.